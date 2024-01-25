Происшествия 25 января 2024, 00:57 Крупный пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе Freepik

Читать 360tv в

Купный пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Об этом сообщили в Telegram-канале Оперштаба Краснодарского края.

«По данным ЕДДС Туапсинского района, произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идет ликвидация горения», — сказано в сообщении.

Реклама

В соцсетях распространились кадры с места происшествия. На них видно, как огонь охватил территорию предприятия. В небо поднялись большие клубы дыма.

Как отметили в оперштабе, по неуточненным данным, жертв и пострадавших нет. На место ЧП прибыли сотрудники оперативных и специальных служб.

По информации Telegram-канала Shot, площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Пламя охватило одну из колонн для переработки топлива.

Ранее пожар случился на заводе в городе Шахты Ростовской области. К тушению огня привлекли 58 специалистов и 17 единиц техники.