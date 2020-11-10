Крупный пожар начался на юго-востоке Москвы. Видео

Крупный пожар начался на юго-востоке Москвы. Источник «360» сообщил, что огонь разгорелся на складе, идет густой черный дым.

ЧП произошло в 3-м Угрешском проезде, в доме №8а. Там расположен склад. В стоящем рядом здании находятся люди, они просят о помощи. Есть угроза того, что пламя перекинется и на это сооружение. В Сети появились первые кадры.

На место уже выехали пожарные. В столичном главке МЧС уточнили, что сообщение о возгорании они получили 10 ноября, в 12:16. К моменту, когда сотрудники МЧС оказались там, площадь огня достигла 200 квадратных метров.

Во время ликвидации пожара спасатели спасли четырех человек. Их осматривают медики. В ведомстве рассказали, что возгорание произошло на территории промышленной зоны по адресу: 3-й Угрешский проезд, дом 14А, строение 3. В результате пожара ангар полностью обрушился. Данных о пострадавших нет.