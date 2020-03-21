Крупный пожар на заводе в Дмитрове засняли с воздуха

Пожарные продолжают бороться с огнем на территории алюминиевого завода в Дмитрове. Огонь охватил более 32 тысяч квадратных метров площади. Работы по тушению засняли на видео с воздуха.

На кадрах видно, что огонь полыхает в одной из частей завода. Крыша полностью обрушена, идет сильный густой дым.

«Общая площадь горения порядка 32 тысяч квадратных метров. Обрушение произошло на площади 25 тысяч квадратных метров. Осложняется все металлоконструкциями, завести внутрь личный состав рискованно достаточно, поэтому работаем по периметриту с высотной техники», — сообщил первый замминистра МЧС России Александр Чуприян.

На территории завода недостаточно воды, поэтому на расстоянии километра проложили рукавную линию. Склад готовой продукции и административные помещения уже удалось потушить. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

«По периметру сейчас ни одно здание не попадает в зону риска, так как во всему периметру расставлены боевые расчеты и работает техника», — добавил Чуприян.

Причины пожара выясняются, пока пожарные занимаются локализацией. Все работы могут занять около суток.

Пожар на алюминиевом заводе в поселке Каналстрой вспыхнул утром 21 марта. На место сразу же отправились пожарные, которые объявили повышенный ранг сложности. Огонь охватил более 80% всего здания. Через какое-то время кровля помещений рухнула.

На территории завода работают 117 человек и 45 единиц техники. К месту ЧП идет пожарный поезд, в воздух подняли авиацию.