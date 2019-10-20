Крупный пожар на западе Москву стали тушить с вертолетов. Видео

Пожар в складском помещении на западе Москвы охватил уже 1,5 тысячи квадратных метров. Для его тушения в воздух подняли вертолеты, которые беспрерывно доставляют воду к месту ЧП.

На кадрах видно, что авиация подлетает к загоревшемуся складу и после сброса воды отправляется за новой.

Крупный пожар вспыхнул на складе в Москве. Видео Подробнее

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Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС Москвы, сейчас общая площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Ранее сообщалось о 500 тысячах квадратов.

Пожарным удалось локализовать возгорание в 09:08 мск. Сейчас на месте случившегося работают 80 человек, 20 единиц техники и два вертолета Московского авиационного центра.

Пожар вспыхнул рано утром 20 октября на улице Молодогвардейская. На складе загорелась продукция, которая хранилась на стеллажах в здании. Кровля помещения частично обрушилась.