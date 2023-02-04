Эксклюзив 04 февраля 2023, 18:36 Крупный пожар на трех этажах дома в Троицке потушили МЧС сообщило о ликвидации пожара в 17-этажке в Троицке в Новой Москве Телеканал «360»

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Пожар, охвативший лоджии сразу трех квартир в 17-этажном доме в Троицке, ликвидировали, сообщили в ГУ МЧС по Москве. Жильцы покинули подъезд до приезда спасателей, никто не пострадал.

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Информация о происшествии поступила спасателям в 17:13. Прибывшие сотрудники установили, что на лоджиях квартир на 10-м, 11-м и 12-м этажах горят мебель и вещи.

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В 18:03 пожар полностью ликвидировали, подчеркнули в ведомстве. По данным спасателей, помощь медиков никому не потребовалась

Причины ЧП уточняются. По информации источника «360», пожар возник на одной из лоджий, после чего огонь начал распространяться выше. В квартире, где находился очаг возгорания, людей не было.