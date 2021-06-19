Крупный пожар на территории завода «Мираторг» произошел в Калининграде

Произошел пожар на территории завода «Мираторг» в Калининграде. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на начальника пресс-службы регионального МЧС Алексей Баранов.

Сообщение о пожаре поступило утром в в Центр управления в кризисных ситуаций. Возгорание распространилось на 300 квадратных метров. Его тушат около 40 пожарных. «Пожару присвоен повышенный ранг. Причины возгорания устанавливаются», — рассказал Баранов.