19 июня 2021, 16:09
Крупный пожар на территории завода «Мираторг» произошел в Калининграде
Произошел пожар на территории завода «Мираторг» в Калининграде. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на начальника пресс-службы регионального МЧС Алексей Баранов.
Сообщение о пожаре поступило утром в в Центр управления в кризисных ситуаций. Возгорание распространилось на 300 квадратных метров. Его тушат около 40 пожарных.
«Пожару присвоен повышенный ранг. Причины возгорания устанавливаются», — рассказал Баранов.