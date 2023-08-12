Происшествия 12 августа 2023, 16:44 Крупный пожар на техстанции и в автомагазинах в Назрани попал на видео Спасатели потушили пожар на техстанции и в автомагазинах в Ингушетии

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Крупный пожар произошел в Назрани (Республика Ингушетия) на улице Муталиева. Загорелись техническая станция и автомагазины. На данный момент огонь уже потушили, сообщила пресс-служба регионального МЧС. В Telegram-канале ведомства появились кадры с места происшествия.

Уточняется, что огонь охватил несколько этажей, общая площадь его распространения достигла 340 квадратных метров. На месте работали сотрудники МЧС вместе со спасателями отряда «Эрзи». Возгорание удалось локализовать по всей площади, а в 15:30 пожар потушили. Происшествие обошлось без пострадавших.

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В кадр попала работа спасателей и спецтехники. Судя по видео, территорию вокруг загоревшихся автомагазинов и техстанции заволок серый дым.

Ранее в некоторых районах Республики Ингушетия объявили пятый (чрезвычайный) класс пожароопасности из-за сильной жары. В Назрани 12 и 13 августа ожидалась высокая пожароопасность (четвертый класс).