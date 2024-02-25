Происшествия 25 февраля 2024, 16:26 Крупный пожар на строительном рынке в Волгограде потушили МЧС: пожарные справились с открытым горением на строительном рынке в Волгограде

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Крупный пожар на оптово-строительном рынке произошел в Волгограде. Огонь распространился на 920 квадратных метров. Спустя примерно час его удалось потушить, сообщила пресс-служба МЧС России.

Ведомство информировало о случившемся около 14:50. К приезду спасателей пожар распространился на 450 квадратных метров. К моменту локализации его площадь выросла более чем вдвое. На месте работали 35 специалистов, применялись 11 спецмашин. Затем группировку нарастили до 68 пожарных, они использовали 22 единицы техники.

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В 15:45 стало известно, что на строительном рынке удалось ликвидировать открытое горение. Теперь специалисты проводят проливку и разбирают конструкции.

Утром 25 февраля стало известно о пожаре в башкирском селе Бекетово, возникшем в результате детской шалости. Предварительно, четырехлетний мальчик и трехлетняя девочка играли со спичками и случайно подожгли комнату в двухквартирном доме. Сосед помог вытащить из огня мальчика, а девочку вынесли спасатели. Ее вместе с бабушкой передали медикам.