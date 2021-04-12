Крупный пожар на старой ферме в Подмосковье сняли с коптера

Крупный пожар на территории молочной фермы в городском округе Богородский сняли с коптера. На кадрах видно, что одно из зданий полностью охватил огонь.

Ранее корреспондент «360» сообщил, что пожар начался в помещении, которое около двух лет арендовала одна фирма. В нем она хранила деревянные поддоны и прессовала бумажные отходы. Из здания успели эвакуировать один погрузчик и вынести две канистры с бензином.

На территории фермы по прописке жили 11 человек, сообщил корреспондент с места происшествия. Пожар уничтожил их документы. Как рассказали в ГУ МЧС по региону, пожарные остановили распространение огня на площади 3200 квадратных метров. Брат хозяйки фирмы сообщил о том, что огонь очень быстро разгорелся из-за сильного ветра. Информации о причине ЧП и пострадавших нет.