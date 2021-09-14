Крупный пожар на складе запчастей Красноярска локализовали

Здание склада запчастей загорелось в Железнодорожном районе Красноярска. Огонь распространился на площадь в 1200 квадратных метров. По последним данным, пожар локализовали. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Красноярскому краю.

«Пожар локализован в 10:28 (06:28 по московскому времени) на площади 1200 квадратных метров», — заявили в пресс-службе.

ЧП произошло утром 14 сентября в автосервисе в доме № 16а на улице Дорожная. Сообщение о пожара поступило в 08:34 (04:34 по московскому времени), написал «Интерфакс». Первое пожарно-спасательное подразделение смогло вскрыть ворота бензорезом, потребовалось отключение электроэнергии. На территории площадью 1200 «квадратов» обрушились конструкции кровли. На месте работают 31 человек личного состава и 11 единиц техники.

Сейчас пожар локализован. По предварительным данным. пострадавших нет. Уточняется, что в одноэтажном здании расположены магазины запчастей, автосервисы, компании по продаже ритуальных услуг и проведению квестов.

Причины случившегося пока не известны.