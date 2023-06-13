Происшествия 13 июня 2023, 12:29 Крупный пожар на складе вторсырья в Казани сняли на видео Склад предприятия по переработке вторсырья в Казани загорелся на 300 квадратных метрах

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В Казани на улице Липатова загорелся склад предприятия по переработке вторсырья. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров, столб черного дыма поднялся высоко над городом. Видео пожара опубликовали в местных пабликах.

Очевидцы рассказали в интернете о дыме в районе Казанского оптико-механического завода и садового товарищества «Смородинка». Столб черного дыма поднялся в небе из промзоны, на место съехались пожарные.

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На улице Липатова загорелся склад из металлокаркаса и обшивки из профнастила, принадлежащий предприятию по переработке бумаги, мусора, вторсырья и других категорий отходов, сообщила пресс-служба Главного управление МЧС России по Республике Татарстан. Спасателей вызвали в 09:56. К 11:00 возгорание локализовали на площади 300 квадратных метров, через 11 минут ликвидировали открытый огонь. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Москве загорелся рынок «Садовод», огонь перекинулся на крышу и товар. Возгорание локализовали на площади 30 квадратных метров.