Происшествия 17 декабря 2022, 16:55 Крупный пожар на складе во Владивостоке локализовали МЧС: пожар на складе на площади две тысячи «квадратов» локализовали во Владивостоке Публичное достояние

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Крупное возгорание на складе во Владивостоке на площади около двух тысяч «квадратов» локализовали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Пожар произошел 17 декабря в складском помещении на Карьерной улице. Предположительно, огонь распространился по территории здания компании Яшкино, которая занимается кондитерской продукцией. Изначально МЧС сообщило, что площадь возгорания составила1100 «квадратов». Во время пожара обвалилась крыша склада.

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«На данный момент пожар локализован на площади около 2 000 квадратных метров», — сказали в ведомстве.

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О погибших и пострадавших информации не поступало. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание. В тушении задействовали 12 единиц техники и 42 человека.