Крупный пожар на складе в Туле сняли на видео

Сильный пожар разгорелся в складском ангаре в Туле. Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров площади. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по области.

Пожарные получили информацию о возгорании в 22:25 во вторник, 15 февраля. Загорелось помещение ангара, расположенное на улице Щегловская засека. На место сразу же отправили пожарные расчеты.

«По прибытии на место происшествия, в 22:29, пожарные приступили к ликвидации горения. Локализация пожара в 23:35. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.

В результате пожара ангар выгорел полностью, а конструкция сооружения обрушилась. Ликвидацией последствий возгорания занимались 49 человек и восемь единиц техники. Площадь огня составила 1,5 тысячи квадратных метров. Пожар тушили по повышенному рангу сложности.

Все причины и обстоятельства пожара предстоит выяснить специалистам.