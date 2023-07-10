Происшествия 10 июля 2023, 06:15 Крупный пожар на складе в Санкт-Петербурге показали на видео МЧС сообщило о пожаре на складе в Калининском районе площадью 3,5 тысячи квадратных метров

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В Санкт-Петербурге произошло возгорание в производственно-складском здании. Площадь пожара достигла 3,5 тысячи квадратных метров, сообщил МЧС России.

Склад находится в Калининском районе города. Эвакуировали семь человек, в тушении задействовали 110 специалистов и 27 единиц техники. Группировку решили нарастить, потому что огонь быстро распространился по зданию из-за высокой пожарной нагрузки. По предварительным подсчетам, площадь пожара достигла 3,5 тысячи квадратных метров.

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МЧС России показало кадры с места событий. Из окон на втором этаже трехэтажного склада шел густой дым, местами горел огонь.

В Краснодарском крае и Абхазии произошло подтопление из-за сильных ливней. Потоки воды унесли автомобили, затопили цокольные и первые этажи некоторых зданий. Местами власти объявили эвакуацию жителей в пункты временного размещения.