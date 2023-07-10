Происшествия 10 июля 2023, 07:38 Крупный пожар на складе в Петербурге локализовали МЧС сообщило о локализации пожара на складе в Петербурге Пресс-служба МЧС

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Пожарные локализовали огонь на складе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу в своем Telegram-канале.

«В 07:04 пожар локализован», — заявили в ведомстве.

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По предварительным данным, никто не пострадал. Все произошло в доме № 9 на Менделеевской улице в Калининском районе Петербурга. Информация о ЧП поступила в дежурную часть в 03:53 10 июля.

Огонь охватил площадь в 3500 квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место пожара. Они эвакуировали со склада семь человек, всего на месте работали 110 пожарных и 27 единиц техники. МЧС показало видео с места событий. На кадрах видны языки пламени и густой дым. Все причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняются.