Происшествия 26 августа 2023, 15:31 Крупный пожар на складе с пиротехникой в Кемерове потушили МЧС России сообщило о ликвидации пожара в Кемерове Соцсети

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Огнеборцы потушили пожар на складе с пиротехникой в Кемерове. Сейчас ведется проливка и разбор конструкций, сообщило ГУ МЧС по Кемеровской области в Telegram-канале.

Информация о ликвидации огня поступила в 14:42. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось.

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«Открытый огонь на складе пиротехнической продукции ликвидирован», — говорится в сообщении.

В министерстве ранее рассказали, что возгорание произошло в нежилом здании на улице Терешковой. Позже в МЧС России уточнили, что огонь охватил склад пиротехники. Пожар локализован на площади 750 квадратных метров.

Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Евгений Мамеко в опубликованном ведомстве видео заявил, что на момент прибытия пожарных склад горел по всей площади. В результате произошло обрушение перекрытий здания.

МЧС также публиковало кадры с места пожара в Кемерове. На нем показана работа сотрудников спасательных служб.