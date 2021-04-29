Крупный пожар на складе с горючими веществами произошел в Ростовской области

В Мясниковском районе Ростовской области днем 28 апреля был зафиксирован серьезный пожар: горел склад с горюче-смазочными материалами.

Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС, вызов поступил приблизительно в пять вечера. Пожарная бригада, прибывшая на место, начала тушить склад с горючим, который находился отдельно от остальных построек.

За 50 минут пожарным удалось справиться с огнем на площади 700 квадратных метров, еще через полчаса открытый огонь был полностью потушен. Справиться с пожаром удалось благодаря работе 59 сотрудников МЧС и 18 единиц спецтехники. В результате ЧП никто не пострадал.

Также отмечается, что химически опасных веществ в воздухе после пожара не было зафиксировано.