Крупный пожар на складе произошел во Владивостоке

Сотрудники пожарных подразделений локализовали пожар на складе общей площадью в 1000 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Ночью 18 июля в 23:42 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступил сигнал о том, что на улице Борисенко горит складское помещение. Спустя восемь минут к месту происшествия прибыли первые пожарные подразделения», — сказали в МЧС.

Пожарным удалось локализовать огонь. Сейчас идет проливка конструкций. Спасатели осматривают место происшествия. В тушении участвует 31 человек, привлечено 11 единиц техники. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

Складское помещение горело и в подмосковной Балашихе. Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли 78 человек. Пострадавших не было, эвакуировать людей из здания не потребовалось.