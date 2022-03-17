Крупный пожар на складе произошел под Архангельском. Видео

Складское помещение загорелось в поселке Березник Архангельской области прошлой ночью. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 01:30 по московскому времени. ЧП произошло в массиве Придорожном, дом 2 Б. Там располагается одноэтажный склад.

На место направились пожарно-спасательных подразделений и обнаружили, что горит кровля здания на площади 2500 квадратных метров. Пожар локализовали в 02:45 по московскому времени.

Источник фото: пресс-служба МЧС России

В регионального отделении МЧС уточнили, что в тушении приняли участие 24 человека и восемь единиц техники. По предварительной данным, никто не пострадал. Об этом сообщила газета «Известия».

Все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.