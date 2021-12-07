Крупный пожар на складе площадью 10 тысяч «квадратов» разгорелся в Подмосковье

Склад площадью 10 тысяч квадратных метров разгорелся в Подмосковье, сообщил источник «360».

Склад завода K-Flex находится в городском округе Истра, в деревне Деньково. Размер помещения 100 на 100 метров.

«Здание склада: отдельно стоящее, одноэтажное, предположительно, металлокаркасное, обшитое сэндвич-панелями», — сообщили в МЧС.

Возгорание произошло внутри склада, сообщение в МЧС поступило в 14:27. Пожару присвоен второй ранг. Ситуация осложняется содержимым склада, внутри помещения находятся стройматериалы, сообщили в МЧС.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

На тушение пожара направлены 21 единица техники, 68 человек: в том числе от МЧС 36 человек, 11 единиц техники.