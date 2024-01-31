Происшествия 31 января 2024, 07:31 Крупный пожар на складе домашних тапочек во Владимирской области сняли на видео МЧС: в поселке Муромцево Владимирской области загорелся склад обуви

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В поселке Муромцево Судогодского района загорелся склад обуви. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС России по Владимирской области.

Вызов поступил в экстренные службы 31 января в 03:48. Горел склад обуви на Первомайской улице. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место происшествия и провели разведку. К тому моменту огонь перешел на три складских помещения с домашними тапочками, площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров.

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Тушением пожара занялись 55 человек и 27 единиц техники. Работу, по словам пресс-службы МЧС, осложнила высокая горючая нагрузка. По предварительной информации, никто не пострадал.

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