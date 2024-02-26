Происшествия 26 февраля 2024, 07:37 Крупный пожар в промзоне Подольска полностью ликвидировали МЧС: в Подмосковье полностью ликвидировали пожар на складе в Подольске Пресс-служба МЧС России по Московской области

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Возгорание на улице Большая Серпуховская в Подольске ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщило Главное управление МЧС России по Московской области.

«В 06:24 полная ликвидация. Пострадавших нет», — объявила пресс-служба.

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Огонь в складском здании из металлокаркаса размером 45 на 50 метров высотой до 12 метров разгорелся ночью. В тушении задействовали 50 человек и 15 единиц техники. К 00:47 возгорание локализовали на площади 2250 квадратных метров. Открытый огонь ликвидировали в 03:01.

Работу спасателей на месте происшествия сняли на видео. Переход огня на соседние постройки удалось предотвратить.

В Приморье локализовали пожар в складах торговой сети «Леруа Мерлен». Огонь разгорелся внутри постройки. За несколько часов площадь возгорания увеличилась с 200 до 700 квадратных метров.