Происшествия 01 декабря 2023, 06:41 Крупный пожар на рынке в Ростове-на-Дону потушили МЧС России объявило о ликвидации пожара на рынке в Ростове-на-Дону Пресс-служба МЧС

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В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на вещевом рынке «Темерник». Площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров, сообщило МЧС России.

Возгорание ликвидировали в 06:02, за пять часов до этого потушили открытый огонь. Он распространился на площади четырех тысяч квадратных метров. Для безопасности на рынке выставили оцепление из числа сотрудников Росгвардии.

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«Темерник» загорелся вечером 30 ноября, вызов поступил в 20:39. К моменту прибытия первых спасателей горели торговые павильоны на площади одной тысячи квадратных метров. В региональном управлении МЧС России заявляли, что тушение осложнили плотная застройка, высокая пожарная нагрузка и быстрое распространение огня. В работе задействовали 113 человек и 33 единицы техники.

В Восточном административном округе Москвы потушили огонь в машине автошколы. Skoda Octavia загорелась прямо на проезжей части.