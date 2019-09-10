Крупный пожар на рынке в Геленджике ликвидировали

Утром 10 сентября загорелся центральный рынок Геленджика. На место выехали экстренные службы. Пожар удалось ликвидировать.

Сообщение о возгорании поступило в Геленджикский пожарно-спасательный гарнизон в 09:22. ЧП произошло на улице Херсонская. Как сообщила радиостанция «Говорит Москва», в огне оказались несколько павильонов. Как можно заметить на видео, которое опубликовал «РЕН ТВ», часть пространства застилал черный дым.

«На место были отправлены сила и средства МЧС России. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров», — заявили «360» в МЧС России по Краснодарскому краю. На месте работали 15 пожарных и пять единиц техники.

«Поданы семь пожарных стволов и один лафетный на тушение», — отметил собеседник «360».

Возгорание удалось локализовать в 10:35. Ликвидация открытого горения произошла в 10:55. В настоящее время пожарные совершают разбор и проливку конструкций. Информации о пострадавших нет. Причины произошедшего выясняются.