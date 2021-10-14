Крупный пожар на птицефабрике в Марий Эл локализовали

Крупный пожар на птицефабрике в Параньгинском районе Марий Эл локализовали. Об этом «360» сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Пресс-служба МЧС Марий Эл сообщила, что пожар на птицефабрике «Акашевская», расположенной в деревне Котяминер Параньгинского района Республики Марий Эл, локализован. Сотрудники МЧС работают на месте возгорания.

«На сегодняшний час пожар локализован, угрозы соседним зданиям нет. Работает семь единиц основной техники, пострадавших нет», — рассказали «360» о ситуации в пресс-службе МЧС по Республике Марий Эл.

О возгорании на птицефабрике ранее сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, пламя охватило одно из одноэтажных зданий предприятия площадью 1800 квадратных метров.

Пожар на площади почти 4000 квадратных метров произошел на птицефабрике в Челябинской области 17 июня. В горевшем здании не было людей, а локализовать пожар удалось лишь спустя несколько часов. Тушили здание 83 человека. Одной из причин возникновения пожара назвали возможное попадание молнии в крышу птицефабрики.