Происшествия 05 июля 2023, 00:30 Крупный пожар на Лужской ТЭЦ в Новгородской области потушили МЧС: масштабный пожар на Лужской ТЭЦ в Новгородской области потушен Прокуратура Новгородской области

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Крупный пожар на Лужской ТЭЦ в Новгородской области полностью потушили. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС в своем Telegram-канале.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в Новгородской области. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

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Причина пожара устанавливается. Площадь возгорания составила 2,3 тысячи квадратных метров. Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту пожара на гидроэлектростанции. По предварительным данным, причиной могло стать возгорание турбины.

Лужская ТЭЦ обеспечивает резерв системы теплоснабжения Великого Новгорода.

Ранее сообщалось, что возгорание на Лужской ТЭЦ произошло во вторник, 4 июля. Вспыхнуло производственное здание. В Сети опубликовали кадры с места происшествия.