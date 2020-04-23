Крупный пожар на юге Петербурга локализовали. Видео

Рано утром ангар загорелся в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Когда пожарные приехали на место ЧП, огонь охватил уже 450 квадратных метров. Пожар удалось локализовать.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС 23 апреля в 04:33. Все произошло в поселке Шушары на улице Школьной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Горит металлический, размером 15 на 30 метров, ангар по всей площади», — заявили в МЧС.

Пожару присвоили второй повышенный ранг сложности.В 06:32 открытое горение удалось локализовать. Информации о пострадавших нет.

На месте продолжают работать 80 спасателей и 20 единиц техники. Telegram-канал «Mash на Мойке» написал, что ангар принадлежит строительной компании. По неподтвержденной информации, внутри помещения находятся дерево и краска.

Очевидцы опубликовали кадры горящего ангара.