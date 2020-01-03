Крупный пожар ликвидировали в Домодедове

Пожар на площади в 1800 квадратных метров вспыхнул в городском округе Домодедово в селе Шубино-2. Загорелось одноэтажное здание.

Сообщение о пожаре неподалеку от аэропорта Домодедово поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС утром 3 января в 06:31. Загорелось одноэтажное строение по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, село Шубино-2, рядом с домом 53. Об этом рассказали в подмосковном МЧС.

К моменту публикации новости открытое горение уже удалось ликвидировать. Угрозы распространения огня нет. На месте происшествия работают спасатели и спецтехника, в том числе от МЧС пять единиц техники и 19 человек личного состава.

Информации о погибших или пострадавших не поступало. По неподтвержденным официально сведениям, здание давно не использовали.