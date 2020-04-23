Крупный пожар едва не уничтожил целый поселок в Кемеровской области

Крупный пожар произошел в поселке Постниково Ижморского района под городом Кемерово. Огонь уничтожил 15 домов, но никто из жителей не пострадал.

Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев в своем Instagram.

В сети появились видео с пожара — на кадрах видно, что горят деревянные дома с обеих сторон от дороги. Пламя полностью поглотило здания, от которых в воздух поднимается плотный серый дым. По словам очевидцев, пожар охватил почти всю деревню. Огонь уничтожил не только жилые дома, но и продуктовый магазин. Возгорание ликвидировали

Цивилев подчеркнул, что никто из жителей, которые потеряли свои дома, не останется без помощи. Он отметил, что из-за пожара без жилья остались 36 человек.

Первым делом отвезем погорельцев в местную школу-интернат психолого-педагогической поддержки, там подготовим спальные места и всех обеспечим горячим питанием. Далее решим вопрос обеспечения людей постоянным жильем Сергей Цивилев.

Он отметил, что причины пожара пока не установлены. По предварительно версии, возгорание могло произойти из-за сухой и ветреной погоды — огонь с горящей на полях травы добрался до населенных пунктов. В Кемеровской области наблюдается аномальная для апреля температура воздуха — +30 градусов. Порывы ветра достигают до 17 метров в секунду.