Крупный лесной пожар потушили в Башкирии | 360°

Происшествия 07 октября 2022, 14:58 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Крупный лесной пожар потушили в Башкирии

Читать 360tv в

В Зилаирском районе Башкирии загорелось почти шесть гектаров леса. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по республике.

На тушение было отправлено 24 спасателя и семь спецмашин. По словам ведомства, в настоящий момент пожар удалось ликвидировать.

Реклама

С 1 октября в Башкирии отметили особый противопожарный режим.

Реклама

0 0 0 0 0 0