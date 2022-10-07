Крупный лесной пожар потушили в Башкирии | 360°

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Крупный лесной пожар потушили в Башкирии

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В Зилаирском районе Башкирии загорелось почти шесть гектаров леса. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по республике.

На тушение было отправлено 24 спасателя и семь спецмашин. По словам ведомства, в настоящий момент пожар удалось ликвидировать.

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С 1 октября в Башкирии отметили особый противопожарный режим.

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Башкирия

Лесные пожары

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