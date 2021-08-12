Крупный лесной пожар удалось потушить в Башкирии

На юге Башкирии потушен лесной пожар площадью 1,3 тысячи гектаров. Он был одним из самых крупных в республике.

Возгорание произошло в начале августа в Усергановском участковом лесничестве в Хайбуллинском районе Башкирии, сообщили в МЧС.

Также удалось ликвидировать природный пожар на территории Зилаирского района, возле деревни Васильевка. Там горело 438,4 гектара леса.

Продолжаются работы по тушению еще 17 очагов общей площадью около 2,2 тысячи гектара. Большая часть огня распределилась в Бурзянском районе — 13 очагов возгорания, по одному очагу зарегистрировано в в Хайбуллинском, Зилаирском, Зианчуринском и Белорецком районах. Пожарным уже удалось локализовать пожар на общей площади 1,6 гектара.

«На сегодня запланировано проведение работ прибывшей к месту тяжелой техникой от предприятий Башкортостана по расширению минерализованной полосы в месте, где огонь еще может распространиться. После чего при благоприятных погодных условиях будет организован встречный пал», — сообщили в ведомстве.

Лесные пожары в Башкирии тушат более 550 спасателей, им помогают около 400 волонтеров, на тушение выделено 184 единицы техники.