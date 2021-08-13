Крупный китайский торговый центр загорелся в Белграде

В Белграде загорелся один из крупнейших торговых центров в Сербии. Как сообщила местная телерадиокомпания РТС, пожарные борются с огнем уже больше четырех часов.

Китайский торговый центр расположен в районе Новый Белград. Очевидцы рассказали, что слышали в здании звуки взрывов. Сейчас над центром здания поднимаются клубы черного дыма и видно пламя.

Как сообщили медики, которые сразу же прибыли на место, в пожаре никто не пострадал. В полиции добавили, что сейчас в здании никого нет.

«Мы делаем все возможное, чтобы спасти часть торгового центра, но ситуация сложная и неопределенная», — заявил исполняющий обязанности замминистра внутренних дел Лука Чаушич.

Ситуацию осложняет то, что в помещении прямо под крышей хранятся легковоспламеняющиеся материалы и ткани. Они не дают пожарным подойти к огню вплотную, пламя уже перекинулось на крышу. Есть сведения и о том, что внутри ТЦ могут быть газовые баллоны.

Ранее в Пензе произошел крупный пожар в ТЦ «Триумф». Его площадь составила около двух тысяч квадратных метров. Никто не пострадал.