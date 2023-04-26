Происшествия 26 апреля 2023, 09:23 Крупную партию боеприпасов изъяли в Запорожской области Член ВГА Рогов сообщил об изъятии более 4,5 тысячи боеприпасов в Васильевском районе РИА «Новости»

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Правоохранительные органы Запорожской области изъяли свыше 4,5 тысячи боеприпасов в частном доме в Васильевском районе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Крупную партию боеприпасов изъяли в Васильевском районе. Правоохранители в ходе осмотра обнаружили около килограмма пороха и примерно 4,5 тысячи патронов различного калибра», — написал он.

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Рогов уточнил, что владелец дома сейчас находится на территории Запорожской области, подконтрольной украинским боевикам.

Ранее бойцы Росгвардии вскрыли схрон ВСУ с боеприпасами в одном из складских помещений в поселке Михайловка Запорожской области. Оперативники изъяли около 30 крупнокалиберных патронов, более 50 осколочно-фугасных мин калибра 120 миллиметров и 11 выстрелов к гранатомету.