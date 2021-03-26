Крупное возгорание локализовали в приамурском заповеднике

В Амурской области на территории Хинганского государственного природного заповедника удалось локализовать крупное возгорание. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным информагентства, загорелась сухая трава на заболоченной местности. Сайт «Аргументы и факты» рассказал, что пожар был локализован на площади 31 тысяча гектаров. Отмечается, что причиной возгорания стал пал сухой травы. К ликвидации последствий ЧП привлекли 80 человек и около 20 единиц спецтехники.