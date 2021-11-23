Крупное ДТП случилось на «трассе смерти» в ХМАО

Крупная авария произошла на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Тюменской области.

Грузовик и не выдержал дистанцию и столкнулся с дорожной техникой. В ведомстве уточнили, что никто не пострадал.

Но машины перегородили дорогу, поэтому проехать на том участке сейчас невозможно. На месте работают экстренные службы.

Дорогу называют «трассой смерти», потому что там происходит множество аварий.