Крупное ДТП с пятью пострадавшими произошло под Ижевском

Автомобиль Renault Logan, за рулем которого находился 74-летний водитель, выехал на встречную полосу. Там машина лоб в лоб врезалась в Hyundai, которым управляла 33-летняя женщина.

В результате ДТП пострадали пять человек: оба водителя, две пассажирки корейской легковушки и пассажирка Renault. Все получили травмы различной степени тяжести. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.