25 декабря 2019, 17:51
Крупное ДТП с пятью пострадавшими произошло под Ижевском
Авария, в которой лоб в лоб столкнулись два автомобиля, произошла утром 25 декабря на 155 км федеральной трассы в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщил портал Izhlife.
Автомобиль Renault Logan, за рулем которого находился 74-летний водитель, выехал на встречную полосу. Там машина лоб в лоб врезалась в Hyundai, которым управляла 33-летняя женщина.
В результате ДТП пострадали пять человек: оба водителя, две пассажирки корейской легковушки и пассажирка Renault. Все получили травмы различной степени тяжести. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.