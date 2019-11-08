Крупное ДТП произошло в Ставрополье

Семеро детей попали в больницу после дтп в Ставрополье. Пострадали также пятеро взрослых. Два человека в тяжелом состоянии находятся в реанимации, шесть в нейрохирургии, остальные в травматологии.

Авария произошла ночью на 302-м км автодороги Ставрополь — Батайск. Столкнулись иномарка, такси и КамАЗ. Пока по предварительной версии виноват водитель Kia Seed, который выехал на встречку. Там задел грузовик и отлетел в Lada. В такси было 10 пассажиров, семь из которых дети, в том числе полуторогодовалый ребёнок. В деталях аварии разбираются экстренные службы.