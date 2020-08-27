facebook_pixel
    27 августа 2020, 09:25

    Крупное ДТП произошло в Новосибирской области. Семь человек пострадали

    Наза Салех Захи

    Микроавтобус Ford Transit и автомобиль Honda столкнулись в Новосибирской области. Пострадали семь человек, их доставили в больницу.

    Среди получивших травмы — пассажиры микроавтобусы и водитель иномарки. Двух человек госпитализировали с переломами ног, другие получили ушибы различной степени тяжести, уточнили представители МЧС по Новосибирской области. Дети в аварии не пострадали.

    ДТП произошло 27 августа в 08:51 по местному времени (04:51 по московскому) на Пашинском шоссе под Новосибирском, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.

    Крупное ДТП произошло в Новосибирской области. Семь человек пострадали | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

    По предварительным данным, 38-летний автомобилист на своей Honda подрезал фуру Volvo. Чтобы избежать столкновения, водитель иномарки выехал на встречную полос и столкнулся с микроавтобусом Ford Transit.

    На месте ЧП работали сотрудники МЧС России и ГИБДД. В микроавтобусе были девять человек, а в Honda — один.

    Новости SMI.FM