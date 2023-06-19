Происшествия 19 июня 2023, 22:54 Крупнейший парк развлечений «Европа-парк» загорелся в Германии

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Пожар произошел в крупнейшем парке развлечений в Германии под названием «Европа-парк» у города Рутс (земля Баден-Вюртемберг). Об этом сообщили в сводке региональной полиции.

В тушении принимали участие 450 пожарных и спасателей. На момент возгорания в парке находились 25 тысяч посетителей. Все они покинули территорию развлекательного учреждения.

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«Никакой информации о степени ущерба пока нет. Расследование причин пожара продолжается», — сообщила полиция соседнего города Оффенбурга.

Правоохранители указали, что ситуация находится под контролем. Известно, что пострадали двое пожарных. При тушении огня они получили легкие травмы.

Ранее сообщалось о сильном возгорании в центре Москвы на Новосущевской улице у метро «Новослободская». Пожар начался внутри одноэтажного здания на территории строительной площадки, его сумели самостоятельно покинуть шесть человек.