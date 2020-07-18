Крупнейшая готическая церковь вспыхнула во Франции. Ее строили 5 веков

На месте работают пожарные. О наличии пострадавших и причинах пожара пока ничего не известно.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году. Его возводили 457 лет — до 1891-го. Это одна из крупнейших готических церквей Франции, она всего на шесть метров ниже Собора Парижской Богоматери.

До этого кафедральный собор горел во время послевоенной реставрации в 1972 году. Тогда сильный пожар начался под крышей из-за забытого рабочим паяльника. Пламя разрушило значительную часть несущих конструкций. Из-за этого собор закрыли на три года, а потом началась реставрация. К сентябрю 2008 года священное место вновь получило средневековый облик.

Ранее власти Парижа открыли для посетителей площадь перед собором Парижской Богоматери. Больше года прошло со дня пожара, который чуть не лишил человечество уникального памятника средневековой архитектуры.