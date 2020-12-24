Крупная сумма исчезла у женщины после снятия порчи в Ленобласти

По предварительной информации, мужчина и две девушки подошли к женщине на улице и сообщили, что у нее проблемы со здоровьем. Одна из «актрис» отыгрывала роль целительницы, вторая уверяла, что «экстрасенс» ей оказывала помощь. Мужчина был водителем.

«Гадалка» провела обряд по снятию порчи в квартире потерпевшей. Она завернула переданные ей женщиной 145 тысяч рублей в газету и заявила, что их нужно убрать в шкаф с одеждой на неделю. Далее была совершена подмена свертков. После ухода загадочных гостей женщина заметила, что никаких денег в шкафу нет.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Похищенные деньги изъяты.