Крупная авария с пострадавшими произошла в Сочи

Крупная авария с пострадавшими произошла в Лазаревском районе в Сочи 30 июля, сообщили в Управлении ГИБДД по городу.

Уточняется, водитель грузовика, двигавшийся по поселку Головинка, нарушил безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем УАЗ, в котором ехала семья. После этого отечественная машина врезалась в иномарку Opel, пишет сайт «Юга.ру».

«За медицинской помощью обратились три человека, пассажиры УАЗа», — сообщил старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

В настоящий момент специалисты устанавливают причины и детали произошедшего. Проводится проверка.