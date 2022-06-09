Крупная авария с пострадавшими произошла на заводе по производству мороженого в Алма-Ате

Утечка аммиака случилась на заводе по производству мороженого «Шин-Лайн» в Алма-Ате. Шесть человек пострадали. Об этом сообщила НСН со ссылкой на издание EurAsia Daily.

Сотрудники покинули цех, как только утечка обнаружилась. Позже шестеро из них почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. В итоге несколько человек попали в реанимацию. У всех диагностировано отравление парами аммиака.