В городском округе Клин в Подмосковье на трассе М10 столкнулись два легковых автомобиля. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Пострадали семь человек, среди них трое детей. О степени их повреждений пока информации нет. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу.

Позже в подмосковной прокуратуре уточнили, что участниками ДТП стали три автомобиля. Правоохранители проверяют причины и обстоятельства случившегося.