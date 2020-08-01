01 августа 2020, 09:28
Крупная авария произошла в Клину — источник
В городском округе Клин в Подмосковье на трассе М10 столкнулись два легковых автомобиля. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Пострадали семь человек, среди них трое детей. О степени их повреждений пока информации нет. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу.
Позже в подмосковной прокуратуре уточнили, что участниками ДТП стали три автомобиля. Правоохранители проверяют причины и обстоятельства случившегося.