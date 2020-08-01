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    01 августа 2020, 09:28

    Крупная авария произошла в Клину — источник

    Алла Морген , Екатерина Керсипова

    В городском округе Клин в Подмосковье на трассе М10 столкнулись два легковых автомобиля. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Пострадали семь человек, среди них трое детей. О степени их повреждений пока информации нет. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу.

    Позже в подмосковной прокуратуре уточнили, что участниками ДТП стали три автомобиля. Правоохранители проверяют причины и обстоятельства случившегося.

    Новости SMI.FM