Крупная авария произошла под Красноярском

Микроавтобус на большой скорости столкнулся с КАМАЗом на трассе под Красноярском. Два человека погибли, еще девяти понадобилась медицинская помощь.

Авария произошла на 233-м километре автодороги «Енисей». Нескольких пассажиров долго не могли вытащить из искореженных машин. По предварительным данным, с управлением не справился водитель микроавтобуса. Он столкнулся с грузовиком, который остановился на красный сигнал светофора. Среди погибших — пассажир и водитель микроавтобуса. На месте происшествия работает полиция. Движение частично ограничено, сотрудники ДПС временно регулируют транспортный поток.