  • Крупная авария произошла на МКАД

    25 ноября 2019, 21:52

    Алла Морген, Наталья Жуковская

    На пересечении МКАД и Северо-Восточной хорды произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, сообщил источник «360».

    Авария случилась на внутренней стороне. Пострадал один человек.

    В пресс-службе ГИБДД по Москве «360» подтвердили, что произошло ДТП с участием трех автомобилей. Перекрыты три полосы движения.

    Информация о пострадавших пока не подтверждена. Уточнили в ведомстве.

    По данным портала «Яндекс.Пробки», в районе 76-го километра МКАД сейчас серьезные заторы.

    Крупная авария произошла на МКАД | Изображение 1
    Источник фото: «Яндекс.Пробки»