Крупная авария произошла на МКАД

На пересечении МКАД и Северо-Восточной хорды произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, сообщил источник «360».

Авария случилась на внутренней стороне. Пострадал один человек.

В пресс-службе ГИБДД по Москве «360» подтвердили, что произошло ДТП с участием трех автомобилей. Перекрыты три полосы движения.

Информация о пострадавших пока не подтверждена. Уточнили в ведомстве.

По данным портала «Яндекс.Пробки», в районе 76-го километра МКАД сейчас серьезные заторы.