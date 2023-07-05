Эксклюзив 05 июля 2023, 12:40 Круизный теплоход в Ярославле врезался в берег. Очевидцы рассказали о происшествии Круизный теплоход врезался в пирс на Волге в Ярославле, пострадали трое

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В Ярославле на берегу Волги круизный теплоход врезался в пирс. Пострадали три человека. Очевидцы рассказали «360», что он проплыл на полной скорости прямо мимо отдыхающих.

Сильнейший удар

«Теплоход практически на полном ходу по непонятным причинам вошел в берег. <…> Буквально мимо купающихся», — сказал свидетель ЧП.

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Разрушения, по его словам, небольшие — пострадала носовая часть судна. В момент аварии в воде находились дети и взрослые, но пострадали пассажиры — участники полуторачасовой прогулки по Волге. Кто-то из них стоял на лестнице, другие на палубе.

Пассажирка теплохода рассказала, что билеты купили прямо на корабле. Судно двигалось вдоль берега, а в какой-то момент заплыло за буйки — тогда отдыхающие поняли, что круиз пошел не по плану. Однако экипаж не сделал никаких предупреждений.

«Сильнейший удар. Летят люди, дети, стулья. Начали выбегать, открывать двери — двери заблокированы», — рассказала женщина.

Эвакуацию провели своими силами — ни капитан, ни экипаж не помогали пассажирам сойти на берег после аварии.

Проверка правоохранителей

Старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Анастасия Глущенко сообщила, что после случившегося организовали проверку. Теплоход «Москва-208» столкнулся с бетонным пирсом в Ярославле.

«Следователи выехали на место для осмотра происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий», — сказала она.

По информации Следкома, количество пострадавших и степень повреждения судна еще не установили. ТАСС со ссылкой на экстренные службы заявил, что травмы получили три человека.