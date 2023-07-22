Эксклюзив 22 июля 2023, 16:04 Кругом кипяток, люди заблокированы. Источник — о ситуации в московском ТЦ Источник «360»: люди не смогли выйти с третьего этажа «Времен года» из-за прорыва трубы

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Посетители торгового центра «Времена года» в Москве остались заблокированы на третьем этаже из-за прорыва водопровода. Об этом «360» сообщил источник.

По его информации, на третьем этаже заведения находятся три человека с ожогами. Они не могут спуститься вниз из-за прорыва трубы и разлившегося кипятка.

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Источник «360» в экстренных службах сообщил, что на место выехали спасатели. После прибытия на место они обнаружили, что вода льется на нижние этажи и улицы. В ближайшее время к месту ЧП приедет дежурный автомобиль с мотопомпой для откачивания воды.

Во «Временах года» на Кутузовском проспекте 22 июля произошел прорыв трубы с кипятком, ожоги получили несколько десятков человек. Изначально сообщалось о 70 пострадавших, еще порядка 20 остались заблокированными в здании. Причина случившегося на данный момент неизвестна.