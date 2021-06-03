В Малгобекском районе Ингушетии властям удалось предотвратить кровную месть после конфликта, произошедшего между местными жителями. Во время ссоры два человека были подстрелены из травматического оружия. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Двоих пострадавших с огнестрельными ранениями доставили в больницу вечером 1 июня. Было установлено, что обоих подстрелили из травматического пистолета в результате конфликта, который произошел с другим местным жителем в районе кафе «Амина». Ранения не представляли опасности для жизни и здоровья.

Подозреваемого в стрельбе задержали. У него изъяли пистолет и 12 патронов к нему. На следующий день представители тейпов обеих сторон встретились в здании ДК в селе Сагапши для урегулирования конфликта. Во встрече приняло участие около 150 человек. На ней присутствовали представители Миннац Ингушетии, а также духовенства республики, главы администраций района и сельского поселения.

На встрече все разногласия были решены, никаких нарушений допущено не было.