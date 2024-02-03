Происшествия 03 февраля 2024, 14:21 Кровлю белгородского сельхозпредприятия пробило при обстреле ВСУ ВСУ обстреляли белгородское село Вязовое, повреждена кровля сельхозпредприятия РИА «Новости»

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ВСУ 3 февраля обстреляли село Вязовое Краснояружского района. Повреждения получил один из корпусов местного сельхозпредприятия. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия — пробита кровля одного из корпусов», — уточнил глава региона.

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В субботу под обстрел ВСУ также попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Никто из местных жителей не пострадал. По словам Гладкова, повреждения получил один дом. Осколками снаряда выбило окна, посекло кровлю, фасад и забор.

Ранее украинские военные атаковали село Тишанка Волоконовского района. В результате пострадал объект связи.